卓榮泰怨總預算被砍16趴　非藍白說的3趴

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月21日電（記者 鄭羿菲）“立法院”21日清晨6點完成今年度政府總預算案二讀，刪減約新台幣2000億元，下午進行三讀。“行政院長”卓榮泰21日表示，3.1兆總預算扣除法定支出、一般性補助，實際可用1.3兆元，“立法院”刪減2100億元，是佔總預算的16%，何來台灣民眾黨籍“立委”所稱的3%？



卓榮泰也批評，“外交部”業務費凍結50%，等同一半業務停擺，要等“立法院”不知何時開會才能同意解凍，但外交不能有空窗期。美國總統特朗普就職典禮，我們能有幾位“立委”到室內觀看直播，在野黨“立委”還大力稱讚“外交部”，白天刪預算、晚上來稱讚，為什麼心中不會有不安？對外交人員難道不會手軟？



卓榮泰說，在野黨應詳細指明預算編列不合理之處，而非報復性刪除預算，影響健康台灣、均衡台灣等政策，造成遺憾。



“行政院”21日上午上午10點半召開“行政院”回應2025年度“中央政府”總預算案審查”記者會，“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、秘書長李慧芝、“主計總處”主計長陳淑姿、“勞動部長”洪申翰、“文化部長”李遠、“原民會主委”曾智勇、“外交部次長”吳志中、“國防部”副部長柏鴻輝、“海委會副主委”兼“海巡署長”張忠龍出席。



今年度總預算案在歲出部分編列3兆1325億元，較去年度增加2806億元，是史上新高，不過在野聯手刪減約2000億元，另外凍結約900多億元。“立法院”在20日不斷電連續表決20個小時後，於21日清晨6點通過二讀，並在21日下午1點進行三讀程序。