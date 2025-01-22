揭仲：特朗普會比拜登更小心應對中國關係

“中華戰略前瞻協會”研究員兼秘書長揭仲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月22日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普新局，“中華戰略前瞻協會”研究員兼秘書長揭仲接受中評社專訪分析，特朗普就職演說對中國僅提到控制了巴拿馬運河水道，看似充滿強烈質疑，實際上仍持續小心、避免與中國過早軍事衝突，中美還是繼續維持長期大軍備競賽，但特朗普反倒會比拜登更小心應對中國關係。



揭仲表示，巴拿馬運河是連接大西洋與太平洋的航運要道，若被不友善勢力控制，美軍在兩洋的調動就得繞大圈，因此是極重要的戰略位置，中美持續長期競爭，特朗普本人也都承認中國在世界上具一定地位，因此需要加以壓制，雖說特朗普團隊對中國充滿強烈質疑與不信任，但他倒認為，特朗普會更小心避免過早與中國軍事衝突。



揭仲，淡江大學國際事務與戰略研究所博士，淡大國際事務與戰略研究所兼任助理教授、“中華戰略前瞻協會”研究員兼秘書長，歷任中國國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員、台灣戰略研究學會理事、國民黨前“立委”林郁方辦公室主任，專長為戰略研究、大陸軍事、危機處理、防務政策等。



揭仲指出，特朗普不會因區域形勢變化，而過早捲入與中國的軍事衝突，可看到美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）曾在一場與烏克蘭學者的線上討論提及，相較於中國，美國還是有些優勢不足，在這情況下，美軍不能將力量分散到烏克蘭、歐洲等地，應集中在西太平洋，擴充美國海軍力量。



揭仲向中評社說，特朗普未來4年任內，會傾向不發生軍事衝突，盡管對中國態度仍強硬，但反倒更小心避免，那更別提與其他盟國聯邦的價值，特朗普看得會遠比拜登還輕，不會因盟邦一些行動，美軍就捲入衝突。



他強調，柯伯吉有提到，美軍要擴充軍隊，增加海軍數量，因此軍用人工智慧的競爭也會持續增加，特朗普這方面會延續拜登政府，對於中國的高科技繼續管制，美國仍想主導AI高科技軍武，不會放鬆管制，且會更嚴格，比如對台積電亦然。這使得歐洲、亞洲等各國都會捲入，特朗普也會要求各國、包括台灣擴充軍費，而歐洲各國知道要仰賴美國，因此也會增加軍事經費，接下來中美就會進行“大軍備競爭賽”。