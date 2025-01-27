中評鏡頭：來台北市長官邸喝杯咖啡

台北市長官邸外觀。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月27日電（記者 張穎齊）台北市長官邸建於日據時代的1940年，為和洋混合日式住宅建築，環境清幽，是目前和台東的廳知事官邸為保存最完整的日據時代官邸。1994年以前的歷任台北市長都曾居住在官邸內，直到陳水扁時代開放民眾參觀，將“市長的邸”變成“全民的家”，更可在此用餐、舉辦座談等用途。



台北市長官邸現名為“台北市長官邸藝文沙龍”，位在台北市中正區徐州路46號，被台北市文化局定為歷史建築。官邸有濃濃日本明治時代風格，在台北州知事時期，是第一級的官舍，基地800坪、建地300坪。正對面是台灣大學徐州路校區，早年法學院（法律系、經濟系、政治系及社會系）、管理學院（“國企”系、工管系、會計系）在在此。



1994年以前的歷任台北市長，除吳伯雄之外，包括高玉樹、張豐緒、林洋港、李登輝、邵恩新、楊金欉、許水德、黃大洲等，大多任內都居住於官邸內，因此具有深刻的紀念價值。幾乎每任市長上任時，都會依自己的八字，將房子內外做些改變。直至陳水扁改為全民的家。



目前市場官邸藝文沙龍由財團法人瑞興銀行文化基金會經營，推廣生活美學的基地，藉由課程活動、空間租賃、藝文展演、文創商品等四種服務，將藝術的元素放入食衣住行育樂之中，讓文化創意變得隨手可得。



民眾可自在走進台北市長官邸，散步在綠蔭圍繞的前庭廣場上，欣賞由自然景觀及裝置藝術共譜的和諧篇章；生活藝術館提供台灣藝術家良好的發表平台，讓創作者與消費者找到最無礙的溝通方式；日式迴廊、心型水池、綠竹造景，紀念著舊官舍的美好歲月；走訪市長官邸藝文沙龍，可見證老屋過去與創造。



官邸園區是免費入場，每日上午9點到晚間10點開放一般參觀、用餐（除春節外，全年無休），可租用的場地包括3個室內空間、2個戶外空間、1個展覽專用空間，適合舉辦記者會、座談會、文藝茶會、演講、職業訓練、會議、讀書會、餐會等多樣內容。