台軍方預算遭刪　副防長柏鴻輝稱史上最嚴重

柏鴻輝（中）出席記者會，針對軍方預算遭刪表示遺憾。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月21日電（記者 鄭羿菲）“立法院”刪減2025年度總預算約新台幣2000億元，其中凍結軍方業務費30%、潛艦自造預算50%、無人機產業園區預算30%。台“國防部”副部長柏鴻輝21日表示，官兵24小時捍衛“國家安全”，這情何以堪？等於是今年“國防”開倒車，更會被國際認為沒有捍衛自己“國家安全”的決心。



“行政院”21日上午上午10點半召開“行政院”回應114年度“中央政府”總預算案審查”記者會，“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、秘書長李慧芝、“主計總處”主計長陳淑姿、“勞動部長”洪申翰、“文化部長”李遠、“原民會主委”曾智勇、“外交部次長”吳志中、“國防部”副部長柏鴻輝、“海委會副主委”兼“海巡署長”張忠龍出席。



柏鴻輝表示，這次的影響甚鉅，是歷年來最嚴重一次。第一、戰略型武器，潛艦被凍結高達50%，要到院會報告始得動支，不管是履約督導、技術合作或後續作為，都造成國際上看我們在捍衛國家決心非常大隱憂，也讓為了潛艦努力這麼久的同仁非常氣餒，希望“立法院”可以給潛艦更大的空間，支持“國防”，也告訴世界我們有捍衛“國家安全”決心。



柏鴻輝指出，第二、俄烏戰爭全球發展無人機產業都列為最優先事項，“國防部”在國際現貨市場取得不易的情況下，中科院在嘉義民雄園區建立“國防”產業聚落，這對未來“國防”安全很重要，中共去年購買無人機已增加到上百萬的量能，但“我方”遠遠落後，凍結50%民雄園區預算，會把捍衛“國防”產業決心打回原形失，對業界來說也喪失與國際交流意願，讓國際投資意願大幅降低，跟中國比較起來，我們更會遠遠落後。

