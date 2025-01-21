總預算三讀　藍白聯手刪2075億元創新高

2024大選國民黨重回“立院”最大黨後，第一次完成總預算案審查，國民黨團在議場內合影留念。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月21日電（記者 楊騰凱）“立法院”21日舉行院會，下午三讀通過總預算。今年度總預算案在歲出部分編列新台幣3兆1325億元是史上新高，不過藍白等在野陣營聯手減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。另外凍結約900億元，經行政單位報告後才可動支。



“立法院”院會昨天上午10時開始進行總預算案表決大戰，一路不斷電表決總預算相關提案，直到今天早上6時左右才完成所有二讀程序。



今天下午1時院會重新開會，將總預算案進行三讀表決，最後在藍白聯手下，成功以54票同意，輾壓綠營的43票反對，令總預算案三讀通過。



今年度總預算案在歲出部分編列3兆1325億元，較去年度增加2806億元，是史上新高，不過在野聯手刪減約2000億元，另外凍結約900多億元。



由於國民黨籍“立法院長”韓國瑜赴美出席美國總統特朗普就職典禮，院會改由國民黨籍副院長江啟臣代班主持，總預算案三讀通過後，也是由江啟臣敲槌，此次為2024大選國民黨重回“立院”最大黨後，第一次完成總預算案審查。



三讀完成後，民進黨團、國民黨團、民眾黨團依序來到議場中央合影留念。民進黨團高喊“Team台灣，顧台灣”。國民黨團高喊“專業審查，嚴格把關”。民進黨團則說，“嚴審預算，為人民把關”。