總預算過關　黃國昌嗆卓榮泰勿造謠抹黑

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月21日電（記者 鄭羿菲）“立法院”21日下午三讀通過總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下減列約2075億元。台灣民眾黨代理主席、“立法院”黨團總召黃國昌21日表示，雖然“行政院”不斷造謠抹黑，但數字會說話，敬告“行政院長”卓榮泰，勿再利用假訊息製造社會衝突。



至於下一會期開議時間，黃國昌說，2月3日是“立法院”新會期報到的日子，民眾黨的立場是要做的事情很多、需要處理的法案很多，就儘早開議。



“立法院”20日、21日在跨日不斷電表決後，今天下午三讀通過今年度總預算案，歲出原編列約3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元。



黃國昌在總預算案三讀通過後，率民眾黨籍“立委”接受媒體訪問，他表示，民眾黨始終秉持前主席柯文哲的務實、理性、科學、為人民發聲的原則，負責任地專業審查。今年總預算包括補貼台電1000億元的部分予以刪除，共刪減約2千億元預算，佔總預算案的6.6%。



黃國昌說，雖然“行政院”不斷地造謠、抹黑，說在野黨在掏空台灣、報復性審預算，但數字會說話，史上最高3兆1千多億元的預算中，民眾黨站在為人民看緊荷包的立場，總共刪減的預算數額雖然達到了2千億元，但卓榮泰手上可運用的預算還是高達了2.9兆元，民眾黨認為對於“賴政府”的施政綽綽有餘，請賴清德、卓榮泰“內閣”謹慎地去花納稅錢，把錢用在刀口上、用在“福國利民”，為台灣負責任地認真施政。



黃國昌話鋒一轉地強調，敬告卓榮泰，不要再利用錯假訊息製造社會對立沖突，造成人民之間更大的撕裂，總預算通過了，行政部門該做的事就是在工作崗位上好好施政，才能不負人民所託。