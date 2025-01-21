藍白統刪防務預算3%潛艦後續艦凍結50%

總預算三讀通過，綠委不滿藍白大砍預算。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月21日電／“立法院”會從昨日起開始馬拉松的表決大戰，在藍白聯手下，在今天下午三讀通過今年度政府總預算案，審議結果共計減列約新台幣2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元，另外凍結約900多億元。其中，防務相關預算，軍事裝備及設施統刪3%；媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%。此外，潛艦自造“第3階段後續艦籌建”20億元，凍結50%，俟海鯤號潛艦完成海測通過後，向“立法院”會進行專案報告，經同意後始得動支。



今年度政府總預算案在歲出部分編列3兆1325億元，較去年度增加2806億元，是史上新高。其中，整體“國防”預算編列新台幣6470億元，占GDP約2.45%。上述預算不包含潛艦預算。



根據“行政院會”去年8月通過的“國防”預算，“國防部”主管今年度歲出編列4760億元，較去年度增加415億元，約增9.6%，加計新式戰機採購及海空戰力提升計劃採購特別預算904億元，共5664億元，較去年度相同基礎增加377億元，約增7.1%。如連同非營業特種基金806億元，整體規模達6470億元，較去年度相同基礎增加464億元，約增7.7%。



若從細項去看，軍事投資1458億元、作業維持1487億元、人員維持1815億元、新式戰機採購430億元，海空戰力提升計劃採購474億元。



“立法院”會於17日開始處理今年度政府總預算案，當天進度先處理“通案”部分，國民黨“立委”、民眾黨“立委”聯手表決通過共同提案，包括水電費統刪10%、特別費統刪60%，其中“行政院”及所屬、大陸委員會、“原民會”、“內政部”、“農業部”、“數位發展部”、通訊傳播委員會、“法務部”、“銓敘部”、“監察院”、“勞動部”特別費全數刪除，均不得流用。



藍白“立委”也聯手通過數項關於檢討媒體宣傳費的提案。包括要求各政府機關在總預算案中所編列的政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的5%。



“立法院”20日加開院會，繼續討論總預算案。院會從20日上午10時持續進行至21日凌晨5時30分許，朝野上演不斷電20小時的表決大戰，完成總預算案二讀，院會於今天下午1時繼續開會進行總預算案的三讀程序。



藍、白“立委”聯手表決通過包括國民黨團提案，為利“立法院”監督海軍司令部一般裝備之潛艦自造“第3階段後續艦籌建”20億元，凍結50%，俟海鯤號潛艦完成海測通過後，向“立法院”會進行專案報告，經同意後始得動支。



藍白挾人數優勢，也表決通過將“經濟部”挹注台電經費1000億2萬元全數減列。此外，還有凍結“外交部”業務費50%、“數發部”預算減列2億元、“監察院”業務費減列50%，凍結30%、公視預算減列2300萬元，凍結25%、“文化部”黑潮計劃則共減列4000萬元。



“立法院”會下午1時20分許繼續開會，進行總預算案的三讀程序，藍白成功以54票同意，輾壓綠營的43票反對，令總預算案三讀通過。



表決結果，原列歲入總額為3兆1533億6619萬元，增列114億3815萬7000元；原列歲出總額為3兆1324億6890萬9000元，減列2075億7425萬9000元。



