傅崐萁：卓榮泰沒來致意是沒得到賴授權？

總預算三讀通過，國民黨團總召傅崐萁率眾藍委開記者會說明。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月21日電（記者 張嘉文）“立法院”今日三讀通過今年度總預算審查，但“行政院長”卓榮泰下午南下勘災，未依慣例前來“立院”向朝野“立委”致意。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁對此表示，可能卓榮泰還沒有得到賴清德的授權還不敢來，但希望回頭是岸，卓榮泰能勇敢做自己，好好當“中華民國”的“行政院長”。



傅崐萁也說，“閣揆”第一時間當然要下去勘災，但不是今天凌晨地震時就該趕下去，更重要的是當“院長”到災區，也可以請“副院長”到“國會”來致意，這種表達是全世界“民主國家”最基本該有的禮儀跟風範。



總預算案歲出原編列3兆1325億元，不過藍白在野陣營聯手減列約2000億元，原本依慣例，總預算通過後，“閣揆”都會來到議場向朝野“立委”致意，但“行政院長”卓榮泰下午南下勘災，未前來“立院”。而卓為了總預算案已經三度親上火線炮轟在野，朝野氣氛非常僵。



傅崐萁在總預算三讀通過後率領眾藍委在議場前召開記者會，對於卓榮泰未前來“立院”致意一事，他表示，依照往例“閣揆”該有的格局跟風範，是在總預算正式三讀結束後，要到“立法院”來謝謝院方的主席，以及所有朝野政黨的“國會議員”，這是“立法院”和“行政院”“兩院”之間長久以來非常正式的禮儀。



傅崐萁說，但看到卓榮泰連“立法院”的門都不敢踏進來，可能是因為還沒有得到賴清德的授權，所以不敢來，只希望卓榮泰盡快回頭是岸，勇敢做自己，好好當一個“中華民國”的好“行政院長”。



至於卓榮泰南下勘災為由，傅崐萁說，今天凌晨的震災當然很嚴重，身為父母官第一時間當然要下去勘災，但不是現在才下去，事發當下就該趕下去了，更重要的是卓榮泰到災區，還有副院長可以到“國會”來表達禮儀，這是全世界“民主國家”最基本該有的禮儀跟風範。