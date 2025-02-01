賴祥蔚：藍白合作關鍵　誰選新北市很重要

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月1日電（記者 鄭羿菲）針對台灣朝野的角力，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受中評社訪問表示，2025年是藍白合作關鍵年，台灣民眾黨在日前“111釘孤枝”活動展現不會潰散的能量後，藍營或會考慮路線，但藍白合更大的挑戰是2026地方選舉會否真心合，新竹市只能算是給白錦上添花，新北市會很關鍵。



賴祥蔚說，2025朝野鬥爭不會化解，儘管藍白在“立法院”人數佔優勢，但綠論述與操作能力很強，誰會在2026佔優勢，還很難說。民進黨將不同意見打成反民主、賣台的敵我矛盾路線，短期能鞏固基本盤，但長期而言，賴清德4成支持度將會是天花板。



賴祥蔚為政治大學政治學博士，曾任“中央廣播電台”總台長、台灣藝術大學廣播電視學系主任、媒體藝術所長、中華傳播管理學會理事長，現為台灣藝術大學廣播電視學系教授，專長領域為傳媒政策、公共關係。



賴祥蔚接受中評社訪問表示，2025年朝野鬥爭短期內應不會化解，2024年初可能有藍綠白三黨合縱連橫的味道，但接下來比較明顯的會是藍白合作，因為民眾黨前主席柯文哲司法案件爆發又被羈押，讓綠白合作的機會比較小。



賴祥蔚說，“立法院”朝野的攻勢，雖然國民黨聯合民眾黨的攻勢很猛烈，通過不少法案、刪了很多預算，但民進黨的文宣反擊也非常猛烈，還包括運作大罷免等，並把在野黨對於行政權以預算案制衡的手法，講成好像毀憲亂政，綠營在論述攻防上很激烈。雖然藍白在“立法院”占據優勢，但綠營的論述與操作能力很強，這樣的政治局勢得看民眾到底最後接受誰的說法，要評估2026地方選舉誰佔優勢，還很難說。



藍綠白分別在2025年在發展上有什麼挑戰？



賴祥蔚指出，民進黨最大的挑戰是比較長期的，因為民進黨內部形成一股對長遠發展不理想的心態，就是只要反對民進黨的不同意見，就打成反民主、賣台，這能夠凝聚賴清德支持度的40%選民，但若要擴展中間選民的認同，恐怕一般民眾不會接受。

