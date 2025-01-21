傅崐萁：賴清德用墮落三部曲讓台灣民主敗亡

國民黨團總召傅崐萁（右二）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月21日電（記者 張嘉文）“立法院”今日三讀通過今年度總預算審查，總預算歲出編列3兆1324億多元，在野共計減列1135億9925萬餘元，另通案統刪不低於939億7500萬元，共計約2075億元。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，賴清德提出歷史新高總預算，但同時GDP成長卻只有3%，政府更把各部會全面側翼網紅化，用拍影片的方式重傷攻擊在野黨，非常墮落。



傅崐萁說，國民黨團嚴格把關、專業審查，刪除總預算共3.54%，但民進黨政府對整個“國會”用“釋憲”、覆議等杯葛議事的方式，用威嚇、群眾包圍“國會”的方式，恫嚇全台人民並壓迫在野黨，完全看不到善意連結。這八個月來，賴清德對台灣民主做最錯誤的示範。



傅崐萁在總預算三讀通過後，率領眾藍委在議場前召開記者會，眾人高呼“嚴格監督、專業審查”、“我愛台灣，加油加油！”等口號，士氣非常高昂。



傅崐萁批評，標榜民主進步的政權，在賴清德就職以後，綠色執政變本加厲，更勝於蔡英文的時代，民進黨的墮落發展空前，用墮落的三部曲，讓“國家”面臨民主最嚴重的敗亡。



傅崐萁說，第一、大法官全面沉淪墮落成為賴清德的後宮禁臠，用來否決“立法院”全體民意所做出的決策。第二、選舉制度是21世紀國際民主社會的果實，賴清德卻用來當作一種武器，以全面大罷免來抹黑、恫嚇在野黨。



傅崐萁接著指出，第三、政府“部會”首長，不是專業化，而是全面側翼網紅化，他們很難過地看到，“部會”首長居然不能跟在野黨溝通，卻用拍影片、做網紅的方式抹黑攻擊，完全沒有任何知識、常識和道理，來扭曲一個“部會”首長該有的官箴。非常遺憾，“賴政府”把台灣民主社會用墮落的三部曲，讓社會面臨民主最嚴重的敗亡。



傅崐萁也喊話說，再次呼籲賴清德，看看蔡英文之前說的“刪除總預算的10%，“國家”會活得好好的，刪除總預算的20%，“國家”才會進步”；再看看美國總統特朗普就職後，對美國6.75兆美元的年度總預算，效率部已經決定朝向刪減2兆美元為目標，也就是總預算的30%。所以請賴清德不要再用貪汙、腐化、封建的思維，把台灣帶回死胡同的老路。