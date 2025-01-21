總預算通過　朱立倫批綠委沒監督、政府造謠

政府總預算案三讀通過，國民黨主席朱立倫在臉書發文表示看法。(照:朱立倫臉書) 中評社台北1月21日電／“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算案，中國國民黨主席朱立倫表示，監督預算是“國會”的天職，針對錯誤的能源政策、預算浪費與貪腐相關爭議，國民黨團刪減不當預算，“該刪就刪，該凍就凍”。他並強烈譴責民進黨背棄民主，沒有任何提案，沒有任何監督，反對任何預算刪除，完全喪失“國會議員”的天職。行政部門不斷製造謠言、攻擊抹黑“立法院”。



“立法院”會在歷經跨日的不斷電表決後，終於在今天三讀通過今年度政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，在野黨提案共計刪除新台幣2075億7425萬9000元，占總預算歲出編列的6.64%。刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。



“監督預算是“國會”的天職。”朱立倫21日在臉書發文表示，針對民眾關心的能源、浪費和貪腐問題，國民黨團為民把關，該刪就刪，該凍就凍。他強調，政府的每一分預算，都是納稅人血汗錢，絕不容許任何浪費。



朱立倫批評，民進黨錯誤能源政策的後果竟然要全民承擔，台電上千億預算撥補必須刪除，政策才有機會回歸理性務實；靠政府滋養的綠能蟑螂，才能通通清除。他也說，撕裂台灣的特定媒體和綠營側翼網軍，絕對不能用納稅錢補助，對於藏在預算科目細節的舞弊浪費，“我們態度堅定，絕不姑息！”



朱立倫表示，對於國家重大建設，“國家安全”、“國防”、民眾福祉，這些預算國民黨全力支持。另外，對於部分預算的暫時“凍結”並非“刪除”，只要行政部門提出專案報告，負責任地向全民說明，就能支用預算。



最後，朱立倫強調，強烈譴責民進黨背棄台灣民主！民進黨“立委”沒有任何提案、沒有任何監督，反對任何預算刪除，已經完全喪失“國會議員”的天職。他說，行政部門不斷製造謠言，把台灣民主和“國會”監督試圖用謠言，攻擊抹黑“立法院”，這是民進黨對台灣民主最大的傷害。