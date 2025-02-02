藍委廖先翔、廖偉翔名字太像趣事多

國民黨籍“立委”廖偉翔。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”廖先翔、廖偉翔都是2024年當選的新科“立委”，兩人名字只差一個字，年紀也相仿，導致不少人將兩人認錯，鬧出不少笑話。今年初廖先翔訂購一箱尿布，結果貨運人員誤把尿布送到廖偉翔辦公室，導致廖偉翔助理傻眼。



由於廖先翔1歲半的兒子在“立法院”附設托嬰中心送托，此次廖先翔上網購買尿布送來“立院”，由於收件人上僅寫著“廖*翔”，導致貨運人員搞錯，誤將尿布送到廖偉翔辦公室，廖偉翔助理打開包裹後傻眼。



廖先翔指出，他與廖偉翔有共同朋友，兩人參選“立委”以前就結識，彼此年紀也相仿，算是同一個輩分，有這個緣份2024一起成為新科“立委”，因此彼此名字相似，鬧過不少笑話，他都在外面開玩笑說，“毀憲亂政是廖偉翔，扶老太太過馬路是廖先翔，我只會做好事，壞事不要聯想到我”。



廖先翔開玩笑說，當時廖偉翔辦公室收到尿布，他們辦公室助理嚇了一跳，想說委員不是未婚嗎，怎麼會收到尿布？廖偉翔可能想說東窗事發，趕緊打電話來，請他幫忙承擔，拜託他幫忙認領尿布，“我只好幫他扛下來這一切”，“反正就當成是我的，我也不去追查是不是我買的”。



廖先翔說，以上都是開玩笑的，只是他都以此對外戲稱這整個過程，其實尿布本來就是他買的，只是收件人上面僅寫“廖*翔”，沒有寫出全名，導致貨運人員搞錯，把尿布送到了廖偉翔辦公室。



廖先翔表示，除了這次尿布事件以外，罷免團體、名嘴也常常會把他與廖偉翔兩人搞混，有時候是他做的提案，結果罷免團體反而去批廖偉翔，害廖偉翔遭殃。至於先前“立委”選舉期間，他看到廖偉翔把名字的翔字做成Logo，看上去效果很不錯，他也開玩笑接問廖偉翔能否借來用。

