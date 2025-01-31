“立院”常打架　綠委玩遊戲練閃躲基本功

綠委組成“國會”大叔，練閃躲基本功，避免以後“立院”打架受傷。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月31日電（記者 黃筱筠）本屆“立法院”朝野攻防強度高，朝野雙方陣營常常爆發打架事件，導致朝野“立委”都有掛彩紀錄。民進黨內組成“國會”大叔”陣線的成員，包括：郭國文、鍾佳濱、張宏陸等3人都曾因為朝野打架送醫。3位綠委也想練練“基本功”。藉由現在日本爆紅的“拍照拳擊”賽事，加強自己的閃躲功夫。



“拍照拳擊”是疫情期間日本爆紅的遊戲，有別於一般拳擊要揮拳，拍照拳擊是參賽者雙腳不動，手持手機拍照，拍到對方的臉就算一分。



郭國文、鍾佳濱、張宏陸兩兩一組比賽，由於規則規定要拍到“臉”，才算分，因此鍾佳濱出奇招，用圍巾把臉圍住，讓對手拍不到自己臉無法得分；但也因此視線被遮擋住，難以按下快門鍵。



經過三回合的對決，郭國文把握著賽事初期大家對於規範不熟悉，拍到許多正臉照片；張宏陸則因為誤觸錄影按鍵，因此拍到的照片不多。



照片公開後，雖然郭國文拍到的照片最多，鍾佳濱最少，但由於鍾佳濱提出申訴，認為沒有人拍到他的“臉”，扣掉鍾佳濱的照片，應該是張宏陸拍到最少。



最後，由於規則不明確之處，因此三位委員達成和解，大家一同面對懲罰，一起站上天堂路墊並比出加油的手勢，希望未來“立法院”可以減少暴力，“國會”大叔也能避免再次受傷。

