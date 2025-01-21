新北美術館即將開館　追求建築與環境平衡

新北市美術館座落於以陶瓷工藝聞名國際的鶯歌地區。（新北市美術館提供） 中評社台北1月21日電／新北市美術館由台灣知名建築大師姚仁喜規劃，整體設計追求建築與自然環境的平衡，將於4月25日開館。外牆用高低錯落的管狀線條形塑外型、再選用噴砂柱狀的3166根鋁管，打造蘆葦隨風搖曳的意象。結合戶外公園、綠地，並聯通大漢溪自行車道，驅動新北城市美學。



座落於以陶瓷工藝聞名國際的鶯歌地區，建於大漢溪與鶯歌溪匯流處的新生地，戶外空間緊臨大漢溪左岸自行車道，也臨近正在興建中的三鶯線捷運，串連三鶯地區的藝文交流。



美術館原址本是一處填土而成的景觀平地，高僅7、8米，但在山丘制高點上可遠眺周圍群山環繞的美景。基地規畫有美術館、圓頂藝術空間、藝術街坊、戶外園區等區域。



新北市美術館設計打破以往封閉式建築設計，將美術館空間融入河岸地景，兼具逾10公頃的戶外園區讓美術館展示場域延伸至戶外，成為兼具開放性與互動性的美學聚落。



另外，戶外園區設有多座與鶯歌陶瓷文化有關的公共藝術，其中一座高達15公尺的橘紅色拉坏，以垃坏象徵製陶起點，沿著旋轉樓梯爬上〈坏〉，更可在〈坏〉上遠眺三峽與鶯歌兩地美景。走入〈坏〉中的內部空間，可看見陽光從〈坏〉頂灑落，彷彿聖光灑落大地，象徵生命自大地之母孕育而出。