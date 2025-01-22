特朗普解禁抖音　曾偉峯：一顆高明的風向球

政大國關中心副研究員兼國際合作事務統籌長曾偉峯。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月22日電(記者 俞敦平)從過去對抖音的強烈敵視到如今的開放態度，美國總統特朗普二度上任後迅速解封被前任拜登政府封鎖的抖音。對此，政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長曾偉峯接受中評社專訪時表示，特朗普解禁抖音的行為是丟出一顆高明的風向球，不僅符合其政治利益，還順應美國民意，並可能作為對中國態度的試探性舉措，同時保持其政策靈活性與實用主義態度。



曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長。



特朗普近期對抖音（TikTok）的政策出現重大轉變。他在上一任內曾強烈主張禁用抖音，認為該平台可能威脅國家安全，但如今卻釋出友好信號，不僅上台立刻解禁抖音，還公開表示對其的支持。這一舉動引發了廣泛討論，其背後原因可能涉及多重考量。



曾偉峯認為，首先，抖音可能對特朗普的選舉策略具有助益。特朗普在去年的大選中積極運用社群媒體重新凝聚支持者，包括X(Twitter)、Podcast與抖音等各種社群平台擴大聲量。抖音在美國的龐大用戶基數，尤其是年輕選民與社群影響力人士的活躍，讓平台成為具有重要潛力的宣傳工具。解禁抖音不僅順應美國多數民眾的意願，還可能為他爭取更多支持者，甚至吸引一部分過去支持民主黨的選民。

