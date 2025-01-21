特朗普調高加墨關稅　官員指還無法鬆口氣

“國發會主委”劉鏡清。（中評社 資料照） 中評社台北1月21日電／美國總統特朗普20日上任，預告2月1日起對墨西哥、加拿大徵收25%關稅。“國發會主委”劉鏡清今天表示，雖然還沒有到先前外界擔心、全面開徵關稅的地步，但眼前還無法鬆口氣。不過，劉也認為，美國人工智慧（AI）科技禁令，近幾個月看到訂單流向台灣，因此整體觀察，對台灣是利大於弊。



《中央社》報導，劉鏡清分析，特朗普目前關稅策略還沒有全面啟動，觀察特朗普1.0作法，一方面可能打算透過關稅，逼迫對方上談判桌，另一方面，加徵關稅會牽動匯率，特朗普政府需要多一點時間決定策略。



劉鏡清指出，不同於其說話風格，特朗普其實行事相當理性、有節奏，又有文官體系協助，所以特朗普1.0時期也提出關稅戰，但未引發嚴重通膨。



至於特朗普上任後，對台灣經濟的影響或衝擊？劉鏡清表示，他看法與和碩董事長童子賢相同，利大於弊，尤其是人工智慧（AI）科技禁令會對台灣有幫助。



特朗普希望維繫美國在人工智慧（AI）的實力，因此要打擊中國，劉鏡清指出，AI伺服器當中，有部分是光通訊模組，這部分是中國的強項，近幾個月已經看到訂單流向台灣；換言之，一旦美國祭出對中科技禁令，台灣會是很大的受惠者。



劉鏡清表示，“國發會”與“經濟部”、“國科會”，幾乎每週都有對話，緊盯未來局勢變化，如何應變，也持續進行內部評估。



回顧特朗普1.0時期的關稅戰結果，劉鏡清點出，力量夠強的廠商，可能與客戶互相分擔，或是只負擔一點點成本，但力量太弱的廠商，就會被迫吃下成本，“關鍵是企業本身競爭力，如果大家維繫企業競爭力，面對危機都不是危機，反而是商機”。



劉鏡清也說，台灣許多供應鏈持續與美國整合，像是AI、無人機等，相信會有非常多合作機會。