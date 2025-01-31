盧秀燕選國民黨主席？鄭麗文：她要想清楚

前藍委鄭麗文分析盧秀燕是否該接國民黨主席再挑戰大位。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月31日（記者 張嘉文）中國國民黨今年下半年將進行主席改選，現任主席朱立倫競選連任態勢明確，被視為2028大位熱門人選的黨籍台中市長盧秀燕，先競爭黨魁是否有利之後大位的布局？國民黨籍前“立委”鄭麗文向中評社表示，過去市長兼黨魁的例子有馬英九可參考，但馬是長期被培養準備接班國民黨的人選，可是盧秀燕比較像臨危受命，所以有沒有準備好的團隊是個問題。



鄭麗文強調，要不要選黨魁，對盧秀燕來講是一個不可承受之重的問題，所以不管如何她都要想清楚，選上黨魁後如何兼顧市政、黨務；不選黨魁如何布局2028大位，不要到時候變得兩面落空不討好，對盧就非常不利。



鄭麗文在2000年代曾任民進黨青年發展部副主任、民進黨“國民大會”黨團副召集人等職，2005年在國民黨前主席連戰邀請下加入國民黨，並擔任政策會副執行長、文傳會主委與發言人等黨職，後續也曾任“行政院”發言人和兩屆不分區“立委”。



國民黨主席選舉預估在今年9、10月登場，農曆春節過後將逐漸進入選舉的熱戰期，有志挑戰朱立倫主席職位的人選將陸續表態，因此，盧秀燕究竟會不會選黨主席，也將會成為藍營各方關注的焦點。



鄭麗文接受中評社訪問時對此表示，必須要尊重盧秀燕個人的選擇，也必須要給她一定的空間去思考這問題。當然希望盧能想清楚再做最後的決定，因為之前曾經有過市長兼黨魁的例子，就是馬英九。



鄭麗文說，但畢竟當時的國民黨實力和現在不可同日而語，當時馬英九是常年準備，有完整的團隊，加上馬是台北市長，這些都是盧秀燕沒有的條件。現在的國民黨處境十分艱難，專職的黨主席都扛得很辛苦，更何況盧的情況是要蠟燭兩頭燒，人又在台中，需要兩邊跑。