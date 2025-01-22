台方：韓國瑜出席特朗普就職獲歷年最高禮遇

韓國瑜進入美國國會大廈圓形貴賓廳觀禮。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北1月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜率慶賀團赴美出席美國總統特朗普就職典禮。此次韓國瑜獲准進入美國國會大廈貴賓廳，與美國各州州長、軍方將領、各國外交使節比鄰而坐，聽取特朗普就職演說，“立法院”表示，這些安排是台灣慶賀團歷年所獲得的最高規格。



韓國瑜20日率台灣慶賀團參加“第60屆美國總統就職典禮”，由於美國政府考量氣候嚴寒，就職典禮改在國會山莊內舉行，戶外原本近20萬個座位的觀禮區也改至“第一資本體育館”（Capital One Arena）內。



韓國瑜在台駐美代表俞大㵢陪同下，與其他重要貴賓一起前往國會大廈圓形貴賓廳觀禮。慶和團其他7位“立委”則以嘉賓身分進入一票難求的第一資本體育館包廂，透過現場轉播觀禮。



“立法院”表示，韓國瑜獲准進入國會大廈內特別安排的貴賓廳，與美國各州州長、高級將領及各國外交使節比鄰而坐，一同聽取特朗普就職演說，這些安排均已突破歷年來台灣慶賀團出席美國總統就職典觀禮的最高規格。



韓國瑜表示，他感謝美國朋友的居間協助，以及駐美代表處同仁的長年深耕努力，使7位跨黨派委員獲安排入坐“第一資本體育館”數量有限的包廂區觀禮。台美除共享民主價值外，熱烈期盼台灣的高科技晶片產業能與美國有更多合作機會，以呼應特朗普總統所強調的“美國優先”的政策。韓國瑜強調，我們一定要自立自強，全民齊心打創中華民國更美好的未來。



同日晚間，韓國瑜與慶賀團一行受邀出席由“美國退伍軍團協會”（American Legion）主辦的貴賓酒會及“向英雄致敬就職晚會”（Salute to Heroes Inaugural Ball）。韓國瑜再獲特殊禮遇入座主桌，過程中與特朗普執政團隊若干重要成員自然互動交談。