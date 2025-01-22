刪總預算逾2千億　藍委：弊端媒宣費藏汙納垢

王鴻薇指出，2025年總預算經刪除後，還是高達新台幣2兆9249億，仍是史上最高。（王鴻薇臉書） 中評社台北1月22日電／“立法院”會20日起歷經挑燈夜戰、馬拉松式表決後，終在21日下午三讀通過，刪減總預算約新台幣2075億元，創下史上新高。民進黨籍賴清德直呼無法接受。中國國民黨籍“立委”王鴻薇強調，對錯誤能源政策的台電1000億及淪為政黨打手部門的預算，還有不合理暴增的藏污納垢媒宣費，秉持良心刪除是“立委”的天職。



藍委王鴻薇21日在臉書發文指出，經過一整個晚上的表決，在野黨成功為人民看緊荷包，刪除了撥補台電的1000億、總預算通案刪除939億、其它部分刪除約136億，扣除台電部分，總計約1075億，大約刪除總預算的3.54%。這次執政黨針對在野黨刪預算的造謠抹黑，可以說是史無前例、史上最誇張，各部會聯合綠媒和一些既得利益者連日造謠。“擋人財路如殺人父母”，不難想像這些人急跳腳，但也顯見他們過去幾年真的吃太飽了。



王鴻薇認為總預算有三大弊端：



一、不為錯誤政策買單

台電虧損連連，民進黨政府這兩年已經增資加撥補4000億要救台電。但台電虧損最主要的原因，就是民進黨政府錯誤的能源政策，打著反核神主牌大力推動綠能，然而風電光電弊案頻傳，甚至台電還要花大錢來買綠電。我們反對繼續砸大錢讓綠電吃飽、台電跌倒，掏空台電、掏空台灣。



二、媒宣費藏污納垢

2025年民進黨政府的總預算，其中媒體宣傳費14.9億，跟去年相比，足足增加了5.9億，漲幅高達65%，這樣的暴增，顯然不合理。而且這些媒宣費過去幾年，過度集中在某些特定媒體，媒宣費成為民進黨政府洗腦的金庫，多餘的部分我們把它刪除。