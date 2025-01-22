影響團結！黃瀞瑩反對民眾黨主席補選辯論會　

民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩（右）接受訪問。（照:截自“POP大國民”YouTube直播畫面) 中評社台北1月22日電／台灣民眾黨將於2月15日舉行黨主席補選，針對黨內有人提出希望將政見發表會改為“辯論會”，甫當選民眾黨中央委員的台北市議員“學姊”黃瀞瑩21日表示，應該舉辦“政見發表會”即可，以免辯論會互相抨擊的內容，未來不僅成為外界攻擊的焦點，也會影響黨內團結。



民眾黨主席補選將於2月15日登場，將由代理主席、“立委”黃國昌，對上前“立委”蔡壁如。“學姊”黃瀞瑩接受廣播節目《POP大國民》專訪時提到，在中央委員選舉結束後，接下來兩人應該都會開始競選行程，並且在農曆年後更為緊湊。



選委會主委林富男日前表示，正在研議政見發表會加辯論會並行。



根據《中時新聞網》報導，黃瀞瑩指出，外界有聲音希望在選舉前能舉辦黃國昌與蔡壁如的“辯論會”，但她認為應該像中央委員選舉一樣舉辦“政見發表會”即可，原因在於辯論會中雙方相互抨擊的狀況，不僅可能引發外界對於黨的抨擊，甚至有可能影響黨內團結。



黃瀞瑩強調，她認為未來適合帶領民眾黨繼續前進的黨主席一職，應該是能夠幫助凝聚黨內團結力量，而非可能因為一些發言或表現，而破壞黨形象的人。



黃瀞瑩也提到，日前黃國昌首度前來台北市議會拜會議長戴錫欽，也與議員們便當會，談論地方與中央如何相互合作，她也非常有感，原因在於會中議員們所提出的部分需求，黨中央也確實有開始與地方黨部及議會黨團溝通如何合作，她直言黃國昌跟柯文哲有些相似，也是相當有行動力的人。