韓獲高規格禮遇　介文汲曝美想法：可信賴他

韓國瑜與台駐美代表俞大㵢進到美國國會大廈收看特朗普就職典禮轉播。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北1月22日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜率領朝野“立委”參加美國總統特朗普（Donald Trump）就職典禮，場地因氣候影響改為室內，韓國瑜與台灣駐美代表俞大㵢一同進入國會大廈的Emancipation大廳觀禮。對此，台灣前駐紐西蘭代表介文汲21日在政論節目點出，韓國瑜這次獲得高規格禮遇，美國人可能認為，韓可信賴、不會亂講話。



根據《中時新聞網》報導，曾任駐美代表處政治組組長的介文汲21日在政論節目《中天辣晚報》表示，韓國瑜這次獲得的接待規格，可說是近年來最高的1次，他指出，美國人做事很精，以這樣的規格接待韓國瑜，說明美國還是支持台灣的主流民意，知道韓人氣高、爭議少，其作為和立場不會讓美方覺得意外或難以控制，美國也信賴、並認為韓不會亂講話。此外，美國人非常清楚，賴清德是個少數“總統”。



“美國人非常看人的”，介文汲說，若不是韓國瑜率團，台灣代表團可能沒辦法進入國會山莊。在過去，台灣代表團多是待在距離美國總統宣誓儀式地點有段距離的場合，所以韓此次訪問是次重大突破。



介文汲也認為，美國對賴清德採取“冷凍”的態度，對韓則展開雙手，這裡面有很強的政治訊號，台灣朝野都要很清楚瞭解美國的想法。