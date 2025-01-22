特朗普上任　田弘茂：兩岸會受中美互動影響

國策院舉行“特朗普新政與2025國際變局”座談會，董事長田弘茂致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月22日電（記者 黃筱筠）“國策研究院”今日在公務人力發展學院舉行“特朗普新政與2025國際變局”座談會，曾任“外交部長”、海基會董事長，現為“國策研究院”董事長田弘茂致詞表示，特朗普上台大家最關心兩岸事情，相當程度會受到美國、中國兩邊互動動態的事情，也會大幅影響兩岸關係取向。



座談會分為兩個場次，場次一為特朗普戰略與新政；場次二為2025兩岸與國際變局。曾代理海基會董事長、金仁寶集團總裁許勝雄也出席聆聽。田弘茂特別介紹，笑稱，許勝雄難得來，可能要投資美國。



田弘茂說，特朗普已經當過一次總統，言行特殊、決策風格難以預測，加上周邊的政治官員所說的話，讓人家覺得特朗普上台會有開啟新時代。從特朗普兩天前就職演說，以及之前接受各方面訪問，已經有輪廓。



他也說，時間要拉回上個世紀，美國所有總統中，有兩位特別傑出，在內政、外交方面取得時代性翻轉作用。第一位是羅斯福，引進社會福利制度，把古典的立國根基做了調整，轉向左派方向，進步的思想，是中間偏左執政者。第二位是雷根，政治成就的歷史會記憶把蘇聯共產主義打垮的總統，外交上成就與羅斯福一樣是劃時代人物，內政方面政治措施與羅斯福相反，反轉新自由主義潮流朝向保守作法，是小政府，認為聯邦政府不必要機構拆減，把個人所得稅降低，聯邦權力不要擴衝甚至縮小，雷根是一位中間偏右。



田弘茂指出，現在大家關注特朗普，為什麼大家這麼重視特朗普上任，因為第一任代表反建制派，充分表現新的回轉到保守愛國主義，稱美國再次偉大。但大家不要過度解讀，希望以美國國家利益為主要考量核心是沒有錯，問題是怎麼做？每個國家都是追求國家利益，只是把這個概念擴大、誇張，也更強勢。聯邦政府機構增加、稅收增加，最後會變成聯邦政府債務會非常高。



田弘茂表示，區域方面是印太區域安全、北大西洋公約，特朗普強調追求貿易戰政策，但是基本上要考慮當坐上白宮位置，要想是國家利益所謂國家安全政策，不難發現未來日子會一再強調美國利益，商業經濟利益。但是美國安全政策是全球性，美國是霸權這兩者之間會有矛盾要被處理。