特朗普退WHO　陳秉逵：台灣參與更吃力

美國總統特朗普20日重返白宮。（照:韓國瑜臉書） 中評社台北1月22日電／美國總統特朗普20日重返白宮即宣布退出世界衛生組織（WHO）。政治大學外交系教授陳秉逵指出，這是對台灣而言非常不利的一個狀況，因為美國在WHO裡，是支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的重要推手。



自從民進黨在2016年執政後，台灣已經連續8年未獲WHA邀請函，出席世界衛生大會。



根據《中時新聞網》報導，陳秉逵指出，如今少了美國助力，衹有歐盟跟日本支持的話，台灣參與WHA恐更不容易成功，或是更不容易爭取其他非“友邦”支持，“甚至連友邦的支持，都可能沒這麼的顯著”。



陳秉逵說，“特朗普可能比較希望看到的是以美國為首，然後都可以控制的國際組織或國際合作，七國集團（G7）就是一個非常明顯的例子。”



而爭取加入WHO多年卻始終被拒於門外的台灣，未來動向如何？“行政院政務委員”陳時中分析，WHO是全球衛生領域非常重要的單位，“美國退出當然是很可惜”，但觀察這麼久發現這幾年來，WHO裡的勢力已經失衡，所以美國覺得繼續投資不划算。



台“環境部長”彭啟明21日表示，依過去美國第1次退出巴黎氣候協定的情況分析，雖然美國還是有明顯的減碳成效，但對全球減碳速度來說，還是出現短時間的停滯，但不會因此改變全球整體的減碳浪潮，針對氣候調適等作為，台還是會積極的進行。



台灣氣候行動網路研究中心總監趙家緯則提醒，雖然美國退出協定的舉動會弱化國際氣候領導者的姿態，但減碳仍是其他國家推動的方向，像是蘋果等大企業仍要求供應鏈必須達到碳中和，台灣的供應商仍有買綠電、減碳壓力，台灣未來的減碳目標不會因此動搖，因為其他國家也是往這個方向走，不可誤判。



台大風險社會與政策研究中心主任周桂田提醒，台灣在淨零轉型、能源轉型起步太晚，如今特朗普的作法可能會讓全球碳定價的價格變得很便宜，台灣應該要抓住這個契機奮起直追，至少追上其他先進經濟體的減排速度，未來才有競爭力。