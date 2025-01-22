白天刪預算晚上來稱讚？陳昭姿反擊卓榮泰

面對卓榮泰的譏諷，陳昭姿反擊：難道“行政院”編預算，“立法院”只能照單全收嗎？（陳昭姿臉書） 中評社台北1月22日電／美國總統特朗普就職，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與駐美代表俞大㵢一同進入國會大廈解放廳觀禮，藍白“立委”大讚“外交部”。民進黨籍“行政院長”卓榮泰21日表示，在野黨白天刪預算，晚上來稱讚，“心中不會不安嗎”？參訪團成員、台灣民眾黨“立委”陳昭姿反擊，難道“行政院”編預算，“立法院”只能照單全收嗎？



陳昭姿隨韓國瑜率領的台灣慶賀團一起訪美。美國總統特朗普就職當天，台灣慶賀團8位“立委”在第一資本體育場（Capital One Arena）觀看就職典禮的直播。



陳昭姿21日在臉書表示，該稱讚的就稱讚，該把關的預算還是要把關，這不就證明在野黨就事論事嗎？“卓榮泰這樣政治操作，以後做得好的部分，誰還敢稱讚你們”？



陳昭姿質疑，難道“行政院”編預算，“立法院”只能照單全收嗎？總預算史上最高，就算刪、凍後還是史上最高。通過的金額明明比去年還高，執政黨卻還要恐嚇很多業務會停擺。



陳昭姿舉例，去年審通訊傳播委員會（NCC）人事案，已經胡扯過“iphone16 恐無法在台上市”，請問後來有誰買不到？現在又換扯iphone17不能上市、無法網路報稅及買車票、醫院會停擺。編造散播這種謠言不是笨就是壞。過去預算比較少時，這些業務有哪一個做不了？



陳昭姿痛批，民進黨過去八年完全執政，行政立法一把抓，為所欲為難以監督制衡。現在只不過是導正回民主國家應有的常態，就要呼天搶地、造謠哭窮，根本是巨嬰行為。再次印證她說的，“要讓當權者不好做事，他們才會願意好好做事”。