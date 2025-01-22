台媒：2.9兆預算史上最高何來財政緊縮

“立法院”會在21日三讀通過今年度政府總預算案。（中評社 資料照) 中評社台北1月22日電／綠營指控藍白“亂砍預算”的哏圖齊發，在野黨則反批執政黨造謠抹黑。事實上，此次刪減後的預算仍有新台幣2兆9248億，比去年度2兆8519億更多，史上最高。同樣民進黨執政、同一批人做事，卓“內閣”應說清楚，為何拿了比蔡英文時期更多的錢，各部會施政還會“窒礙難行”？



“立法院”會終於在21日三讀通過今年度政府總預算案，歲出原編列約3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元，並未超過3兆元。



根據《中時新聞網》分析報導，去年民進黨成功延續執政，賴清德上任後，主要政策都是“蔡規賴隨”，但今年度總預算編列卻比前一年多出3000億元，在野“立委”不免質疑這3000億元用到何處，審查時豈能不拿出放大鏡仔細檢視？



從預算審查結果來看，刪減前年度總預算規模高達3兆1325億元，歲入與歲出均創下新高，“立法院”昨三讀通過，刪減金額2075億元，最終預算規模依然達到2兆9248億元，與去年2兆8519億相比甚至微幅成長，這樣的結果顯然與民進黨所描繪的“政府財政緊縮”完全不符。



預算編列與審查議題較專業，一般民眾難以窺見全貌，為了捍衛總預算，府院黨從上到下全動起來，“閣揆”卓榮泰率“部會”首長三度喊話，嚷嚷刪預算後政府不能運作，將損害“國家”建設與民生，透過情緒化的指控、側翼網軍煽風點火，帶出“藍白刪預算就是造反”風向。



各部會宣稱預算被刪後，影響層面甚廣，但仔細想想，蔡英文執政最後一年花2兆9000億，創下民進黨引以為傲的“台灣經濟史上最好”、“台美關係史上最佳”，為何如今相同預算卻會造成“外交工作受阻”、“南部民眾無法辦護照”、“影響新手機上市”，甚至連網路報稅、訂台鐵車票也成問題？



由此可見，若非蔡政府誇大政績，就是“賴政府”恐嚇人民，總預算攻防宛如一面照妖鏡，照出民進黨的權謀與矛盾。