凍結賴清德機要費　藍白：說明用途才能解凍

2025年總預算三讀通過，國民黨團在議場內合影留念。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電／“立法院”21日三讀通過今年度總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下減列約2075億元、凍結2600億元，包括賴清德的“國務機要費”也被凍結，解凍前須先向“立院”司法法制委員會說明2020至今如何使用“國務機要費”。民進黨“立法院”黨團痛批在野惡凍預算，等同實質刪減。



賴清德2025年度3000萬元“國務機要費”，遭減列1000萬，並凍結2000萬，若要解凍，必須先向“立院”司法法制委員會說明2020至今如何使用“國務機要費”，也就是交代蔡英文時期“國務機要費”的支出項目。“總統府”發言人郭雅慧21日表示，今年度“總統府”業務費預算，被刪除與凍結高達73%，恐將導致“總統府”運作受阻，非台灣社會福祉與期待。



媒體報導，民進黨團幹事長吳思瑤21日批評，藍白用凍結來包裝刪減預算的意圖，未來在院會才能解凍的預算案，等同於預算已送加護病房，甚至安寧病房；在野惡凍預算，並設下完全沒有見過的解凍高門檻，等同實質刪減。



國民黨團總召傅崐萁指出，凍結預算就是看賴清德、“行政院長”卓榮泰有無務實做好每件該做的事，預算執行是否確實。



民眾黨“立委”張啟楷則表示，賴清德至今都沒打算跟“立法院”溝通，歷年來總預算絕大部分都解凍，哪有後來沒過的案？吳思瑤把凍結說成刪除，“是笨還是壞？”