黃國昌反擊賴卓　若非說謊就是能力有問題

民眾黨代理主席黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月22日電（記者 鄭羿菲）“立法院”21日三讀完成今年度政府總預算案，刪減約新台幣2075億元，約6.6%，賴清德發文喊“無法接受”，“總統府”發言人郭雅慧則批評台灣民眾黨代理主席黃國昌主張的政府仍有2.9兆元可用是“話術誤導大眾”。黃國昌22日反嗆，用假訊息撕裂社會的正是民進黨政府，賴清德與“行政院長”卓榮泰，不是在說謊就是能力有問題。



至於“監察院”業務費預算遭刪減96%，“監察院”秘書長李俊俋稱，目前正在查核柯文哲與民眾黨政治獻金案的調查將受影響。黃國昌說，說法特別可笑，“監察院”的財產申報業務1塊錢都沒被刪，“監察院”根本是公開造謠的一份子。



“立法院”21日三讀通過總預算案，“賴政府”原編列預算新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下減列約2075億元。



台灣民眾黨22日上午7點半進行晨會，民眾黨代理主席黃國昌會後接受媒體訪問，黃國昌表示，從頭到尾運用錯誤資訊誤導社會大眾、撕裂台灣社會的，正是民進黨政府。在3.1兆元的預算中，真正被刪除的金額大概2千億元，其中還有1千億元是本來要補貼給台電的，因為我們認為在錯誤的能源政策下不應補貼，實際上公務預算被刪除的衹有1千億元



黃國昌說，“賴政府”手上握著2.9兆元的預算，還說政府會被癱瘓、沒辦法運作，相信全民都看得非常清楚，這顯然是賴清德跟卓榮泰不是在說謊就是能力有問題。



至於“監察院”秘書長李俊俋開記者會批會讓柯文哲政治獻金案沒辦法查下去，黃國昌指出，在“監察院”預算中，我們刪除的都是民眾對於“監察院”不僅成為廢物院，更成為打手院，變成酬庸機關的不信任，沒有必要浪費納稅人的錢，關鍵是“監察院”的財產申報業務1塊錢都沒有被刪，客觀預算審查的結果，已經清楚打臉“監察院”根本就是公開造謠的一份子。



媒體問及，黨產會預算業務費90%，綠營抨擊黃國昌踐踏2016年的自己，黃國昌笑說，民眾黨沒有提案刪減黨產會的預算，民進黨是不是搞錯對象？他連珠炮反問，黨產會成立至今，若還沒追討完不當黨產，委員也太無能了吧？花了多少時間？多少納稅人的錢？可以拖這麼久？這是能力有問題。