特朗普上任　高碩泰：台要繫安全帶無需驚慌

高碩泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月22日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普上任，台灣前駐美代表高碩泰今天在一場座談會表示，現在觀察得到結論是，台灣要繫好安全帶，但是不要驚慌失措。他也說，台美關係重要性不言而喻，台灣不必一廂情願，有不切實際的期望，但另一方面也不需陷入杞人憂天，惶惶不可終日的集體焦慮。



“國策研究院”今天舉行“特朗普新政與2025國際變局”座談會，分為兩個場次，場次一為特朗普戰略與新政；場次二為2025兩岸與國際變局。



高碩泰在第一場次發言表示，主流民調單位對於未來台美關係三分之二以上認為，特朗普上台台美關係不會倒退是主要趨勢，雙方關係穩健、務實發展，還是可以審慎樂觀看待。特朗普競選期間的言論讓民眾不安，像是保護費、台灣是筆尖、晶片等發言，從政策到政令會有過程，台灣不需要以某個定點發言，來看待台美關係，政見需要制定過程。



但他也說，特朗普昨天簽署100多項行政措施，都是觀察的整體脈絡，簽了上百項行政命令，“用意在兌現競選承諾，這也是一種表態”，相關做法因為過去四年“雷聲大、雨點小”，這次上任就要顯示強勢回歸，現在“雷聲大、雨勢更大”，趨勢是正在形成特朗普主義的過程。



高碩泰也說，特朗普對於盟友希望分攤軍費，對台灣一視同仁，也公開喊話沒有人可以搭美國便車。特朗普可能是嚇人、恐嚇你、或是就地喊價，但是不能等閒看待，從政見到政策決策過程很重要，什麼人做什麼事，代表政策走向。對台美關係可審慎樂觀，但是不能有一廂情願的看法，每個國家都是以每個國家利益為主，台灣可保持務實期待。



高碩泰指出，美國及國際社會正迎來一位大家既熟悉又充滿不確定性與不可預測性的白宮主人，各方莫不以複雜心情嚴陣以待。特朗普從2016年橫空出世到2024年班師回朝，鮮少談民主人權價值，高舉美國利益第一。台美關係重要性不言而喻，台灣不必一廂情願，不切實際的期望。但另一方面也不需陷入杞人憂天，惶惶不可終日的集體焦慮，民眾、朝野毋庸自亂方寸，宜保持審慎樂觀。