蔡壁如邀談2026選舉佈局　黃國昌冷處理

針對民眾黨主席補選，代理主席黃國昌受訪回應。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月22日電（記者 鄭羿菲）角逐台灣民眾黨大選的民眾黨創黨元老蔡壁如說，決定參選是因一直無法與民眾黨代理主席黃國昌溝通，想談2026選舉佈局。黃國昌22日依舊冷處理，他回應，黨內大家溝通的管道非常多，2026大選策略也非少數1、2人就能決定。至於是否支持辦辯論會？他說，依照選委會安排，他都接受、沒有問題。



至於台灣民意基金會最新民調，有3成4民眾認為柯案是政治迫害、5成3不同意？黃國昌仍堅定地說，各式各樣的民調都呈現不只是前主席柯文哲的案子，整個司法公信力都被民進黨政府玩殘了，從最高的“憲法”法庭，到最基層的檢調，造成司法公信力的大危機，“賴政府”難辭其咎。



台灣民眾黨22日上午7點半進行晨會，民眾黨代理主席黃國昌會後接受媒體訪問，他表示，民眾黨是大開大合的政黨，所有黨員跟黨內黨公職溝通、交換意見的管道與平台非常非常的多，相信對每個黨員，我們都以相同態度來加以面對。



對於蔡壁如談到2026選舉策略，黃國昌則說，恐怕也不是少數的1、2個人自己就可以決定，而是需要經過黨內所有的同志大家在一定時間、經過一個過程凝聚共識了後，所共同形塑的。



至於《美麗島電子報》民調中，蔡壁如獲32.9%支持度，比黃國昌的30.4%是任還要高，但民眾黨支持者中，黃國昌有74.9%、蔡壁如18.1%？黃國昌依舊冷處理，他說，所有民調對我們來說是一個參考⋯⋯大家對於黨主席補選的事，不用在上面做太大的文章，就平常心、尊重黨員民主的選擇。



媒體問及，怎麼看蔡壁如提出若當選，將推動“大和解咖啡2.0”，黃國昌一度說自己聽不懂，待記者補充說是朝野對話，黃國昌才接著說，民眾黨向來開大門走大路，去年賴清德就職慶典，即便民眾黨前主席柯文哲遭到賴清德無情的政治追殺，我們還是永遠把“國家”利益放在政黨利益之上，因此關鍵不在民眾黨，是民進黨政府想繼續用威權、獨裁的方式製造衝突、創造民進黨政治利益。