女士官長遭IDF吸入亡！檢方連夜訊問證人

台中清泉崗戰機有IDF和F-16。（中評社 資料照) 中評社台北1月22日電／位於台中清泉崗基地的空軍三聯隊，41歲胡姓女士官長昨天下午進行IDF經國號戰機落地關車前檢查時，整個人突然遭進氣口吸入，導致頭部嚴重受創，當場死亡。悲劇發生後，胡女母親至醫院認屍，無法接受愛女慘死，要求軍方還原真相；檢方連夜訊問當時在場的4名目擊證人，今天上午將對胡女的遺體進行相驗，釐清確切死因。



據瞭解，發生這起事故為第三聯隊第七作戰隊所屬的編號IDF戰機（編號1504），事發前正由胡姓女士官長在機庫堡執行飛機關車前檢查，期間疑似太靠近右發動機，不慎遭吸入，頭顱被削去大半，不幸死亡。



檢方表示，昨天案發後第一時間已前往清泉崗基地，而檢察官黃彥凱則在憲兵的帶領下進入營區勘查，並向軍方確認相關作業流程與規定，今上午將相驗胡女遺體，以進一步釐清事發過程及責任歸屬。



至於媒體報導“疑教官進油門致女士官長遭戰機吸入”，空軍司令部回應案件目前正由專案小組配合檢、憲實施調查肇因，籲請各界於調查期間，勿以未經證實訊息臆測案情或傳散。



空軍司令部說明，對於本案的發生深表哀痛與不捨，後續除配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，並全力協助家屬處理善後事宜；另將通盤檢討、精進工作流程，以防類案再生。