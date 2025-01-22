藍嗆卓榮泰　總預算要覆議失敗就下台

國民黨團召開時事回應記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月22日電（記者 楊騰凱）藍白聯手刪除今年度總預算新台幣2075億元，“行政院”可能會對總預算案提出覆議。對此，中國國民黨團今日召開記者會表示，對覆議案無法接受，此次通過的總預算比過去蔡政府歷年都高，“行政院”講得好像政府要關門了，根本就是在大造謠，要幫大罷免添柴火。



國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，前“行政院長”謝長廷也曾對總預算案提出過覆議，不過當覆議失敗，謝就下台負責。謝長廷能做到，“行政院長”卓榮泰能做到嗎？



國民黨團今日召開“時事回應”記者會，由首席副書記長王鴻薇主持，副書記長張智倫出席。



今年度總預算案在歲出部分編列3兆1325億元是史上新高，不過藍白在野陣營聯手減列2075億元，刪減金額也是史上新高，使歲出降為約2兆9248億元。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤昨天說，預算權就是行政權，“立院”不能用預算審查侵害其他憲政機關的權力核心領域行使，“政院”後續救濟手段可提覆議、“釋憲”。



王鴻薇表示，此次總預算審查總共刪除2075億元，包括刪除對台電補貼的1000億元，不過總預算歲出規模仍達到2.9兆元，這仍是史上新高，但民進黨政府竟然鋪天蓋地造謠，好像政府要關門了。前年和去年的總預算歲出金額分別是2.6兆元與2.8兆元，過去政府都沒關門，現在有史上新高的預算，請問政府要怎麼關門？

