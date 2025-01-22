謝龍介揭總預算2.9兆元還哀爸叫母

藍委謝龍介。（中評社 資料照) 中評社台北1月22日電／“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算，原編列歲出新台幣3兆1324億，共減列2075億7425萬，減列幅度創歷年最多，但2兆9000億元仍是史上最高總預算。中國國民黨籍“立委”謝龍介痛批，政府足足有近3兆元卻還在哀爸叫母，整個政府都在說謊、抹黑在野黨，AI“內閣”已經變成“ㄟ害“內閣”，點名“行政院長”卓榮泰應該下台。



根據《中時新聞網》報導，謝龍介21日在院會完成三讀程序後發言表示，為嘉義、台南發生的地震他要致上最高的哀悼，不像一些沒良心的政客、政府官員，還在操作天災，硬扯與在野黨監督預算有關，如果要說德不配位必有災殃，相信賴清德聽到會很難過。



謝龍介也說，過去民進黨吃龍蝦、吃鮑魚不夠，現在還要吃魚翅、吃燕窩來湊，一個政府從官員、部長到“立委”，全部都在說謊、瞞爸騙母，前“總統”馬英九八年，1兆8000億就可以執政，蔡英文八年，2兆多可以執政，這次通過的預算足足有近3兆元，說沒辦法執政，又在那邊哀爸叫母，扭曲抹黑、吐血吐地、講白賊話。



謝龍介也痛批，民進黨政府抹黑在野黨、扭曲人民，所有廣告的錢拿去收買媒體，追殺在野黨，看不起人民、騙人民。但很高興人民越來越理解、越來越聰明，不會再傻傻跟民進黨陪葬，被拉去抗議的也越來越少人。謝龍介最後也向卓榮泰喊話，“看著這個政府、AI“內閣”，卓榮泰你應該要下台，你已經變成ㄟ害的“內閣”！”