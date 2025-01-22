羅致政：美中達成大交易是台灣最壞狀況

羅致政。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月22日電（記者 黃筱筠）民進黨前“立委”、“國策研究院”資深顧問羅致政今日在一場座談會上稱，部分中國通提到美國對中國強硬只是手段，目的是希望與中國達成“大交易”，這是對台灣最壞狀況，但不見得會達成，中美雙方會有歧見，但是特朗普有沒有這樣想法要持續觀察。



“國策研究院”今天舉行“特朗普新政與2025國際變局”座談會，分為兩個場次，場次一為特朗普戰略與新政；場次二為2025兩岸與國際變局。



羅致政在第一場次表示，特朗普上台我們要繫好安全帶，但是安全帶在哪裡，還是台灣沒有安全帶？千萬不要認為特朗普衹有4年任期影響不大。台灣要減少衝擊，“過去運作人脈部分，要打掉重練，這是很難課題”。



他表示，我們是很難預測特朗普2.0政府與走向，但是可以歸納幾個重點。首先，美國過去強調自由，但是特朗普上台世界秩序可能要重新討論。現在是後自由主義的世界，過去自由主義世界要改變。昨天特朗普就職演說，都沒有看到自由民主等概念，就是美國優先、經濟競爭等訴求，自由民主、性別平等都不在演講稿裡面，從裡面解讀外交訊息也很少。



羅致政表示，特朗普是反建制的人，媒體形容是破壞性，過去怎麼會認為格陵蘭、巴拿馬運河、墨西哥灣改名會是議題。但是現在都成為議題，不要低估這些議題被實踐的可能性。特朗普第一任在墨西哥邊界蓋圍牆等，“不要低估特朗普說的一定會做”，但是會不會百分之百完成，可以完成多少可以觀察，但是講過的不會完全改變，墨西哥灣之後會改成美國灣這個會做。

