閩滬踩線團要來了！盧秀燕：歡迎陸客到台中

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月22日電（記者 方敬為）大陸文旅部17日宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，兩地的觀光旅行社業者全面動起來，首發踩線團已分別台灣觀光署申請入台，預計將於情人節前夕到訪。



中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，台中市的觀光條件佳，位處台灣中部位置，地理適中，氣候宜人，很適合旅客遊覽，一旦確定開放，當然會積極爭取，歡迎陸客到台中，體驗台中之美。



中國大陸文旅部17日宣佈將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，國台辦發言人陳斌華表示，此舉順應了台灣民眾“要和平、要發展、要交流、要合作”的共同心聲，國台辦對此積極支持，希望台灣方面盡早解除台人赴陸旅遊“禁團令”。



盧秀燕22日出席“東區立德地下停車場啟用典禮”，對於陸客團可望恢復來台旅遊受訪表示，台中市的觀光條件佳，有山有水有平地，遊客到台中來要體驗自然風光，看山、看海都可以，也能夠到都會區感受城市的活力，從文物古蹟到夜市，觀光選項多元。



盧秀燕說，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳不久前才到台中逛逢甲夜市，台中不少景點在海外聞名，再加上地理位置也適中，天氣也宜人，所以未來一旦開放陸客團來台灣，台中市當然會積極爭取，希望能夠進到台中來，享受台中的美好以及在地消費。