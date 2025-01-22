台“教育部”預算遭部分凍結　鄭英耀：盼解凍

鄭英耀接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月22日電（記者 張穎齊）“立法院”21日三讀通過總預算，藍白聯手減列約新台幣2075億元、凍結約900億元預算，刪減金額創下史上新高，影響各部會。台“教育部長”鄭英耀22日舉例，“教育部”約有50幾億元的業務費被凍結25%，影響許多後勤行政、約聘僱人力薪水方面，希望“立委”們過完年後可早點解凍，讓培育人才的教育政策順利推動。



今年度總預算案在歲出部分編列新台幣3兆1325億元是史上新高，藍白等在野陣營聯手減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。另外凍結約900億元，經行政單位報告後才可動支。



鄭英耀22日出席在“教育部”舉辦的“公立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮”，會前接受媒體聯訪。



鄭英耀表示，2025年的教育經費預算，在業務營運方面確實被凍結20幾%（50幾億元的業務費被凍結25%），“教育部”有許多基礎政策需要推動，影響包括後勤、總務、人力資源、行政營運必須費用等。“教育部”在推動福利、新世代人才培育，有很多政策，包括推動“0到6歲國家一起養2.0”政策，這方面的經費是感謝委員們的支持。



鄭英耀說，但在營運上，有許多後勤支援行政預算被凍結，希望委員們能夠過完年後，早點解凍，讓台灣教育政策推動更順側，為台灣培養更多好人才。



是否也影響“教育部”約聘僱同仁薪水發放？鄭英耀說，約聘僱人力的薪水，被包含在凍結預算內，他希望早點解凍，否則對整年度的體營運不利。