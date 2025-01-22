陳玉珍：綠怕韓國瑜拚大位　但越打越旺

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月22日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘先前揚言要罷免中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜的院長職務。國民黨籍“立委”陳玉珍向中評社表示，民進黨方面對韓國瑜會不會在2028大選扮演角色有所忌憚，才對韓展開攻擊，可是綠營越攻擊韓國瑜，有時候會越打越旺，越打越強。



《美麗島電子報》20日公布最新民調，調查時間為1月15日至17日，從數據中可以看到，有50.4%民眾滿意賴清德的施政，但也有48.4%的民眾滿意韓國瑜就任以來的表現，韓國瑜滿意度直追賴清德。



另外，韓國瑜此次率慶賀團赴美出席美國總統特朗普就職典禮，獲得美方高規格接待，也使韓國瑜國際能見度上升。



陳玉珍表示，當你聲望越來越高的時候，自然會有人不希望你的聲望高，然後就來批評你。



陳玉珍指出，韓國瑜本來就非常親民，而且很受歡迎，擔任“立法院長”以來表現也非常好，這次韓國瑜代表台灣率慶賀團赴美出席美國總統特朗普就職典禮，表現也非常雍容大度，也把我們的精神、想法帶了出去。



陳玉珍指出，民進黨方面對於韓國瑜會不會在2028大選扮演角色，甚至2026地方選舉幫助藍軍輔選，綠營一定會有忌憚，所以民進黨方面當然會展開攻擊。不過民主社會本來就是有多元意見，我們就做好我們覺得對的事情就好。



陳玉珍表示，民進黨對韓國瑜2028的角色當然會有所擔心，可是綠營越攻擊韓國瑜，有時候會越打越旺，越打越強。