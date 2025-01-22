林正義：特朗普會祭手段逼不增國防預算國家

林正義。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月22日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普上任後，美中台關係起變化，“中研院”歐美研究所研究員林正義今日在一場座談會上表示，特朗普會要求多個國家增加國防預算，可能先以美國為榜樣，增加國防預算，採取多項措施逼迫不增加國防預算的國家，如提高關稅、減少自該國家進口產品等。



“國策研究院”今天舉行“特朗普新政與2025國際變局”座談會，分為兩個場次，場次一為特朗普戰略與新政；場次二為2025兩岸與國際變局。



林正義在第一場次表示，特朗普在就職演講提到，“身為總司令首要責任就是保衛我們的國家免於威脅和入侵”，將重建“世界所未見過的最強大軍隊”，而“衡量成功的標準不僅是贏得戰役，也包括終結戰爭，最重要的是美軍從未捲入的戰爭”。如何結束烏克蘭戰爭是主要的目標。



他強調，特朗普是交易型總統，雖然開價較高，但幾乎都會獲取一半他所想要的價格。台灣不能說特朗普只能做4年。假如特朗普一天當兩天使用，可以有8年，會持續累積政治成績，特朗普是要改變第一任作法，與第二任完全不一樣。第一任第一個月很多“閣員”沒上任。但是特朗普在總統交接期間，民調已經超過五成，這表示不是衹有贏得選舉，交接中期間也贏得民眾支持。

