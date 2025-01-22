藍反擊綠造謠可悲　總預算歷史新高何來癱瘓

國民黨召開記者會，左起台北市議員詹為元、新北市議員黃心華、發言人楊智伃等出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月22日電（記者 張嘉文）“立法院”21日三讀通過今年度總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下減列約2075億元、凍結2600億元，賴清德發文喊“無法接受”，執政黨更全面反撲，攻擊藍白。中國國民黨今天對此召開記者會，質疑“賴政府”只剩下造謠的功能非常可悲，此次總預算仍創下歷史新高，民進黨憑什麼說政府要被癱瘓了？難道是賴清德要掩蓋自己的無能嗎？



與會的國民黨新北市議員黃心華強調，這次總預算只被刪除3.4%，他舉例，對於100元只被刪了3.4元，就說這個家要毀滅了、要撐不起了，對“賴政府”而言就像世界末日了，完全就代表了“賴政府”的無能。



國民黨今日召開“強力監督總預算！高中生也能看懂的總預算解析，那些年民進黨刪過的預算”記者會，台北市議員詹為元、新北市議員黃心華、發言人楊智伃等出席。



黃心華表示，這次“立法院”刪減的主要領域，第一是首長特別費，這與人民沒有關係；其次是媒體宣傳費，這幾年，政府將寶貴的宣傳資源可能都被拿去給特定媒體或特定民間機構做歪曲與扭曲事實的宣傳；再則是水電費刪10%，民進黨上台之前曾承諾要節電300億度，正好就是現在每年發電量10%，民進黨既然執政，就該拿出信譽，由政府機關帶頭來節電；最後是官員出境的教育訓練費，這與選手出境不一樣，選手出境是用運動發展基金或其他的預算，外界謠傳會影響運動員，完全不是事實。



黃心華說明，政府的財政非常寬鬆，連年稅收都超徵，且過去8年舉債2.5兆元，對於民進黨政府而言，政府手頭的錢非常多，如果在野黨不能加強監督、審核預算，就會讓政府亂花大把的人民納稅錢。



楊智伃則指出，綠委曾在2015年凍結“教育部”年度預算136億元，難道國民黨也要造謠小朋友都不能上學了？而賴清德在擔任“立委”期間，曾凍結公視4.5億預算，難道公視就再也不能產出優秀作品？2012年民進黨稱陸委會預算是配合統戰，現在的民進黨就稱陸委會的預算是應對統戰，根本就是硬扯。



詹為元則質疑，為什麼政府總預算每年增加，但人民的生活卻沒有感受更好？學者認為經濟成長率與政府預算增加幅度不能脫離太遠，今年總預算大幅成長9%，但經濟成長率衹有3%，在野黨當然要檢討監督。



詹為元說，過去民進黨透過網路側翼指稱在野黨大砍預算，包括統一發票獎金民眾都將領不到等假訊息，但所有民眾該拿的補助、社會福利，一項都沒有少，而民進黨隨便編列的大內宣、特別費預算，當然應該減列，才能讓預算更有效率的使用到人民身上。