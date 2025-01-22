請病假仍馳援南台灣地震　盧秀燕：同島一命

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月22日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕確診A型流感，21日請假休息，但當天凌晨嘉義發生芮氏規模6.4地震，盧第一時間就在臉書發文關心。她今天恢復上班，對此表示，這次地震嘉義、台南受創，她雖然確診流感，仍在第一時間要求同仁盤點災損，並與嘉義、台南聯繫，派人力、物力馳援，同島一命，大家互相幫忙，她也提醒民眾注意流感，可施打疫苗預防。



盧秀燕22日出席“東區立德地下停車場啟用典禮”，針對南部地震受訪表示，這次地震實在太大，雖然她當天確診流感，但還是在第一時間要求市府單位盤點災損，並立刻透過臉書發文瞭解市民是否安好，有無需要市府協助，或者相關的災情通報等。



盧秀燕表示，雖然21日她請病假休息，但仍有與嘉義、台南聯繫，她看到相關災情，台南市情況嚴重，21日大概上午8點多，她有親自打電話給民進黨籍台南市長黃偉哲，表達台中市能夠協助支援救災。



盧秀燕說，黃偉哲有提到台南因為這次地震房屋倒塌不少，這些房子必須要鑒定損害程度，台南市府才知道哪些建物需要拆除，哪些則只需要修復。但台南的結構技師人力有限。所以台中市政府立刻協調市內結構技師工會，在21日下午就出發。她認為，同島一命，20多年前台中市也發生921震災受創，當時也受到大家幫忙很多。



對於自身病情是否好轉？盧秀燕說，謝謝大家關心，經由休息、服藥，症狀已輕微許多，也希望大家能夠接種打疫苗，大家要預防感冒，施打疫苗是最簡單的方式。