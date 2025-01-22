綠委指控葉元之直播機密預算會議　籲檢調查

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月22日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”沈伯洋今日受訪時，指控中國國民黨籍“立委”葉元之在“立法院”審查機密預算時直播，該事件可能涉及“國家機密保護法”，檢調機關應主動介入偵查，以確保“國家安全”。他並指出“立法院”現行機密會議規範存在漏洞，應加強管理。



“立法院”於1月20日展開“中央政府”2025年度總預算審查，經歷20小時表決後，於1月21日完成三讀，刪減預算超過2000億元，創歷史新高。然而，葉元之在審查機密預算時，疑似未關直播，導致部分畫面外洩，直到副院長江啟臣提醒後才關閉，但畫面已被網友留存，引發批評“故意洩密”，引起網友熱議與批評。



對此，沈伯洋受訪時表示，按照過往的慣例，在“立法院”進行機密會議時，委員的手機通常應被收起，以防止外界錄音或錄影的可能。然而，在此次院會審查機密預算的過程中，僅有工作人員的手機被沒收，“立法委員”的手機則未受限制，導致會議規範出現管理真空。



沈伯洋提到，副院長江啟臣當時曾提醒與會者不得拍攝或錄影，但葉元之卻仍開啟直播，這樣的行為可能導致機密資訊外洩，對台灣安全構成威脅。他強調，如果會議內容屬於“國家機密”等級，根據《國家機密保護法》，此舉將是非常嚴重的違法行為；即便是屬於一般公務機密，根據《刑法》第109條或第132條，葉的行為也可能涉及刑責，甚至過失洩密亦有相關規範。



此外，沈伯洋認為，檢調機關應主動介入調查此事件，以釐清是否涉及洩密及相關法律責任。他也呼籲“立法院”針對機密會議的規範進行全面檢討，避免類似情況再度發生，進一步保障台灣敏感資訊的安全。