被挑戰背誦琵琶行！陳玉珍主動加碼長恨歌

藍委陳玉珍受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”陳玉珍日前說，她高中時期是金門縣文科女狀元，可以把“唐詩三百首”背完，對此，作家苦苓要求陳當眾背誦唐朝詩人白居易的長篇敘事詩《琵琶行》。陳玉珍今日受訪時公開接下挑戰，甚至加碼要求再背白居易的《長恨歌》。



《琵琶行》、《長恨歌》都是白居易創作的長篇敘事詩，《琵琶行》含序言共754字，《長恨歌》則有840字。



日前陳玉珍提案刪除公共電視新台幣23億元預算，遭台灣藝文界攻擊是“文化殺手”，陳玉珍為此公開自己的學霸背景，直指她高中時期的金門縣文科女狀元，考上台灣大學中文系，可從“唐詩三百首”的第一首背到最後一首。



對此，同樣是台灣大學中文系畢業的苦苓公開要求陳玉珍當眾背誦《琵琶行》，並給她三天三夜準備。



陳玉珍表示，背誦唐詩是她的興趣，苦苓是她尊敬的學長，年輕時也讀過苦苓的文章，今天她要正式回應，只背《琵琶行》實在太少了，她公開要求加碼再來背《長恨歌》。



陳玉珍指出，可是因為最近時間忙，可能過年後再找時間處理，她可與苦苓一起坐下來三天三夜背誦唐詩，大家互相切磋也是很好的事情，不論是讀唐詩還是樂府，這都是我們台大中文系的興趣。



陳玉珍就讀台大中文系期間也輔修台大法律系，後來還在日本九州大學、北京大學分別取得國際公法、國際經濟法法學碩士學位，學歷相當亮眼。