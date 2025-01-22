鄭英耀：AI培育新世代人才快速接軌國際

台“教育部長”鄭英耀致詞。（張穎齊 中評社攝） 中評社台北1月22日電（記者 張穎齊）民進黨政府主打“行動創新AI“內閣”，台“教育部長”鄭英耀22日表示，台灣高等教育有非常多與國際的學術研究，應用AI科技更是非常顯著，藉由AI培育台灣新世代人才，也才能與國際快速接軌；當然人文社會也重要，沒人文素養的話、科技也可能是空的。



台“教育部”22日舉辦“大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮”，與會者有台“教育部長”鄭英耀、政務次長葉丙成、主秘林伯樵、台中央大學卸任校長周景揚、新任校長蕭述三；勤益科技大學卸任校長陳文淵、新任校長陳坤盛；雲林科技大學卸任校長楊能舒、新任校長張傳育；續任的台灣科技大學校長顏家鈺、陽明交通大學校長林奇宏、暨南大學校長武東星等人。6校皆以理工著稱，校長們也清一色出身理工科背景。



鄭英耀致詞首先就說，AI發展非常重要，台灣在高等教育有非常多AI合作，面臨許多競爭，因此如何因應AI帶動學術合作研究？這在高等教育方面是非常明顯，因此他要藉此，感謝勇於承擔擔任校長的各位，校長們要肩負台灣新時代人才培育。



鄭英耀說，台科大與陽明交大也是要向中央大學多學一點，中央大學在國際學術合作論文發表方面，排名領先，他也訝異周景揚雖是科技人，但充滿人文素養，有非常精準的理財專長，懂很多台積電、股票，這對校務基金是好事，以前公務經費牽涉到法規，20幾年前改為校務基金，周景揚懂得運用產業資源，能夠挹注更多經費，有大智慧，能傳承好的經驗予蕭述三。



鄭英耀說，陳坤勝、張傳育的學術研究也很好，可運用人工智慧製造，去引導學生，去年他上任“教育部長”，校長們都關心AI科技與人文社會能扮演什麼樣的角色，而AI科技能快速與國際接軌，當然人文社會也始終是“導師”，若沒人文素養，科技將是空的，科技也有危險的可能。科技人也要具有跨領域的人文思潮。楊能舒也很厲害，懂得將一塊錢用成一塊二，校長們的膽識都很強，林奇宏更是在生技醫學有很好的經驗。