黃心華：每當中美關係轉好 台灣就會被拋棄

國民黨新北市議員黃心華受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月23日電（記者 張嘉文）針對美國總統特朗普上任後的中美關係新局，中國國民黨新北市議員黃心華向中評社表示，各種跡象顯示，特朗普對中方釋出非常多善意，可預期中美接下來有望朝關係好轉的方向前進。只是一旦中美關係放緩，台灣方面就必須繃緊神經了，因為從歷史上來看，只要中美關係轉好，台方最後常常變成被美方拋棄。



黃心華說，所以賴清德和民進黨政府應該好好思考一下，過去押寶在美國的對外政策上，要不要有一些調整跟預留一些保險，否則像現在“賴政府”不斷去敵視中國大陸，醜化大陸、加深仇恨等等，當有一天發現美國突然要拋棄台灣，那不就成兩面不是人的豬八戒？在台灣的利益上將受到很大損失，這是現在要未雨綢繆的地方，“賴政府”必須特別注意此類訊號的轉變。



黃心華說，尤其台灣的條件，在特朗普生意人性格的眼中，就像是水岸第一排（房地產中指高價值地段），很難講哪一天特朗普真把台灣當成籌碼拿來和中方談判，目前執政的“賴政府”必須特別注意這樣的訊號轉變。



黃心華是中央大學土木工程博士，新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）議員，歷任國民黨智庫“國政基金會”副執行長、國民黨副發言人、稻江科技暨管理學院運輸與物流學系專任助理教授等。



美國總統特朗普就職演說宣示，“衰退已經結束”、“黃金年代現在開始”的政策重點，並簽署大量改變美國社會與國際秩序的行政命令，而“美國優先”是特朗普政府未來4年的政策主軸。

