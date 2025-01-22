民進黨團反擊憲訴法　將提暫時處分與“釋憲”

民進黨團總召柯建銘。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月22日電（記者 俞敦平）針對藍白聯手通過的《“憲法”訴訟法》修正案，民進黨“立法院”黨團今日召開記者會，總召柯建銘表示修法內容恐導致“憲法”法庭功能癱瘓，已準備聲請“釋憲”及暫時處分，並強調中國國民黨及台灣民眾黨聯手審查預算的粗糙過程嚴重違反專業與責任。民進黨承諾，一旦賴清德公告新法，將立即採取行動維護憲政秩序。



民進黨團今日召開記者會，針對藍白聯手通過的《“憲法”訴訟法》修正案發表強烈譴責，柯建銘指出，修正條文中大法官評議及“違憲”宣告需達特定人數門檻，卻未妥善處理大法官人事案，恐導致“憲法”法庭無法正常運作。他表示，這次的修法“既違法又“違憲”，是嚴重破壞憲政秩序的行為。



柯建銘表示，民進黨團已準備好聲請“釋憲”及暫時處分的所有資料，只待賴清德於23日法定期限內公告新法後，將立即向“司法院”遞交聲請。他強調，這是民進黨捍衛“憲法”的關鍵行動，也是對藍白不負責任修法的強烈反制。



針對外界關注的聲請“釋憲”時間點，柯建銘進一步澄清，只要賴清德完成公告，《“憲法”訴訟法》修正案的聲請“釋憲”及暫時處分申請將會立即遞交。他強調，目前所有相關文件與程序已準備就緒，民進黨將依照既定計劃行動，絕不會讓此次修法對憲政體製造成的衝擊無人問責。



柯建銘也指出，民進黨團律師團經過詳細研擬，對應“釋憲”程序已做好充足準備，並強調民進黨的行動將完全透明，隨時向外界公布進展，確保憲政秩序不會因政治算計而遭到破壞。