周景揚：特朗普是生意人　台灣要有心理準備

台灣積體電路設計學會前理事長、中央大學校長周景揚接受中評社訪問。（張穎齊 中評社攝） 中評社台北1月23日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普選前曾提到台灣搶走美國的晶片生意。台灣積體電路設計學會前理事長、中央大學校長周景揚接受中評社訪問表示，特朗普是生意人，什麼都可談，選前拋出許多議題，就是看大家能提出什麼方案，不過特朗普做事決斷，不是體貼、近人意的性格，台灣要有心理準備面臨挑戰，也相信台積電已有很人了解如何應處。



周景揚表示，特朗普是非常精準的生意人，台灣當然要有所心理準備，台積電一定也很了解如何應處，台積電內有很多人才，都已在研究如何處理，絕對比旁觀者更切身了解狀況。



周景揚，出生於宜蘭，美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校電腦科學系博士，曾任“國科會副主委”、台灣聯合大學系統副校長、交通大學電子工程學系主任、講座教授、實驗研究院晶片系統設計中心主任、台灣積體電路設計學會理事長、美國貝爾實驗室研究員等。台灣中央大學校長任期至1月31日。



針對台積電布局美國、德國、日本設廠，被認為是分散風險、移轉供應鏈，台灣優勢是否還在？周景揚認為，這是不得不做的決定，其他國家並不會讓台積電單單在台灣獨強，這是現實，台灣在人才、電力、水力各方面都不足，分散布局是不得不的決定，台灣不可能永遠占盡優勢，換方面想可運用其他國家的人才，這是對公司有好處，就看主管、領導人們的的智慧，應是可達到雙贏的局面。

