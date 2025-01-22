府機要費預算遭刪凍　取消員工春節禮金

府秘書長潘孟安。（照:“總統府”提供） 中評社台北1月22日電／“立法院”21日三讀通過今年度“中央政府”總預算案，其中，“總統府”“國務機要”費用編列新台幣3千萬元，遭“立委”提案全數刪除與凍結。對此，府秘書長潘孟安22日上午10點於府內網發出一封信，致府內部全體同仁，表達“國務機要費”因全數遭到刪除與凍結，因此原訂今年將發放給員工的春節禮金無財源支應，很遺憾無法發放，盼府方同仁見諒。



潘孟安今天上午利用府方的內網發出信件，傳送給全體府內同仁，潘孟安提及，即使經過極力爭取，今年度府方預算仍經“立法院”三讀通過，遭刪除和凍結金額超過2億元占業務費超過7成，也勢將使日常業務運行受到巨大影響。



潘孟安表示，原循例由“國務機要費”犒賞府方員工，感謝大家的辛勞，但該筆預算也全數遭到刪除及凍結。因此，今年度的三節（春節、端午、中秋）犒賞禮金，因預算刪凍，將無財源支應，很遺憾將無法發放，誠摯期望大家見諒。



據瞭解，另外，每年適逢中秋與端午，府方循例與全台各地庇護工場訂購禮盒，無論是陳水扁、馬英九、蔡英文到賴清德執政都是如此。賴青德於去年中秋節以“國務機要費”向愛肯樂活工場、香園基金會、伊甸基金會等購買禮盒，贈送對象包括府內員工、憲兵211營、中正一、二分局以外，也贈偏鄉或弱勢學童，如242所原住民部落小學，以及將近400家榮獲全台優甲等的身心障礙福利機構、老人福利機構、兒童及少年安置教養機構等；蔡英文於2023年則是購買糕菲庇護工場、熊米屋、中外餅舖等作為贈禮，今年都確定取消。