柯建銘鐵口　國民黨已經倒了、民眾黨散了

民進黨總召柯建銘。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月22日電（記者 俞敦平）民主進步黨團總召柯建銘今日在民進黨團記者會上，針對總預算審查一事，嗆聲藍綠瀕臨決戰臨界點，並且斬釘截鐵的表示，國民黨要倒了、民眾黨將散了，藍白沒有任何解套方案，並稱藍白聯盟面臨著無論總預算送不送府，都是“違憲”的兩難。而民進黨團幹事長吳思瑤則痛斥藍白在預算審查過程中的粗糙與無責任是“史上最扯”，並痛批藍白使用“政治騙術”來掩蓋事實。



民進黨團今召開記者會，總召柯建銘對藍白刪減總預算一事表達了強烈的不滿，他嗆聲說藍白陣營面臨“送不送總預算都“違憲”的兩難困境，並斬釘截鐵地表示，國民黨已經“倒了”，民眾黨則“散了”，且兩黨完全沒有解決方案。他強烈譴責藍白陣營對總預算處理的混亂，並警告如果持續這樣，將對“立法院”和政府施政造成嚴重影響。



吳思瑤則在會議中猛烈指責藍白在預算審查過程中的粗糙處理，認為這樣的過程是“史上最扯”，並形容兩黨使用“政治騙術”來掩蓋事實。她強調，藍白在刪減預算時使用不一致的數字，甚至藍白兩黨的總召對刪減金額的說法都無法對齊，暴露了他們在處理公共財政方面的混亂與無責任。吳思瑤強烈批評這種行為會對台灣的財政管理和“立法院”的公信力造成長期損害，並要求藍白陣營正視自己的錯誤。