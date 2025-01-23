李昶志：韓國瑜人氣王　先做好明年輔選

國民黨青年部副主任李昶志。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜赴美參加特朗普就職典禮受到海外僑胞熱烈歡迎，韓的春聯也在全台被瘋搶，人氣爆棚。曾擔任韓幕僚的國民黨青年部副主任李昶志接受中評社訪問指出原因在於，韓掌握多數民意動向但也尊重少數，氣度升級。韓式幽默的寓意更加深化展現符合院長的高度，也有升級。他還是一樣照顧基層、帶給人歡樂與溫暖，還整頓“立院”迎來新氣象。



對於韓國瑜未來的角色，李昶志認為，因為接下來就是2026地方選舉，應該會先擔任人氣王的輔選角色。黨務方面，因為須中立，就是協調、諮詢、幫忙。至於韓是否有更高的發展？李昶志認為，因為有之前2020大選失敗的經驗，韓應該會比較謹慎看待下一步，但韓的心念還是沒有改變，希望讓全民過得好，整體“國家”變得更好。



藍營內部氛圍有何改變？李昶志認為，目前藍營裡面，“世代交替、經驗傳承”的壓力非常大，所以韓院長可能不一定會去站上第一線，但會運用自己的力量與資源，給予新的接班人建議與想法。他也認為，目前黨內感覺也還需要持續進行整合與改變。



李昶志，中山大學公共事務管理研究所博士。現任國民黨青年部副主任、高雄市青工總會總會長、國民黨高雄市黨部副主委。曾任洪秀柱2016大選競辦擔任發言人、韓國瑜2020大選的隨行發言人及高雄市政府市長室機要。



有關韓國瑜人氣爆棚，李昶志表示，從韓市長變韓院長後的轉變有幾個觀察面向：



第一是掌握了民意的動向，藍白在“立院”過半，韓在主持議會上，是順著民意基礎來做，主持上會尊重多數民意，但也顧及少數民意，譬如就讓綠總召柯建銘演獨角戲30、40分鐘，都沒有去打斷，做到希望“多數尊重少數，少數服從多數”的精神。