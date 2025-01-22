張五岳：特朗普若大打台灣牌　台海情勢緊繃

張五岳。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月22日電（記者 黃筱筠）淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今天在一場座談會指出，美國總統特朗普已經正式就任，未來會不會打台灣牌，是大家關注的焦點。以目前情勢來看，不至於引爆兩岸衝突，但為了避免誤判，希望兩岸要透過交流、雙向而行、堆疊善意，台灣方面需要謹慎應對兩岸關係。



張五岳強調，台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，中方希望美方務必慎重處理。兩國“元首”同意建立戰略溝通管道，並就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。從特朗普勝選後針對美中議題所發表的談話，到就職前夕習特通話，可以看出美中仍然可望維持高層的對話。



張五岳表示，中國對美國最高的戰略原則是秉持鬥而不破，以時間換空間全力爭取更長戰略機遇期，以突破貿易科技與戰略封鎖。從習特通話來看，中方對美的戰略目標係積極“爭取和”、“準備談”、“做好鬥”的三部曲。自2018年後，中方認為美、中太平洋“大兩岸”決定台海“小兩岸”，在特朗普2.0上台後，中國大陸對台政策，必然首重與美國明確底線、避免誤判、防範意外。



“國策研究院”今天舉行“特朗普新政與2025國際變局”座談會，分為兩個場次，場次一為特朗普戰略與新政；場次二為2025兩岸與國際變局。

