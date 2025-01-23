廖先翔：韓國瑜聲勢旺　國民黨會跟著好

國民黨籍“立委”廖先翔。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜的滿意度逼近五成。對此，國民黨籍“立委”廖先翔向中評社表示，韓讓局勢複雜的“立院”能在可控範圍內運作，進而受到民眾的肯定。韓國瑜與國民黨的支持度也一定是成正比的，韓國瑜好，國民黨也會跟著好。



《美麗島電子報》20日公布最新民調，調查時間為1月15日至17日，從數據中可以看到，有50.4%民眾滿意賴清德的施政，但也有48.4%的民眾滿意韓國瑜就任以來的表現，韓國瑜滿意度直追賴清德。



廖先翔表示，確實這一屆“立法院”因為藍綠白三黨不過半，所以運作起來較為複雜。不過大家可以感受到，韓國瑜沒有因為自己是國民黨籍就偏頗國民黨，韓是以議事可以順利進行為最高考量在主持院會，雖然衝突不斷，但至少“立院”發生的事情都在可控範圍內，那麼民眾對於韓國瑜的表現自然也會感到滿意。



廖先翔指出，大家有看到韓國瑜把“立法院長”該做的本份做好，不會偏頗。而韓國瑜在擔任“立法院長”前一段時間的形象，其實也是受到部分媒體的扭曲，只要實際認識韓國瑜的這個人，以及近身觀察韓在“立院”主持議事的表現，相信大家都會給予正面的評價。



廖先翔表示，雖然民進黨對我們發起很多攻擊，不過國民黨團在“立法院”提出的相關改革，不論調查權、聽證權等，其實也都是民進黨過去在野期間的訴求。所以民進黨的攻擊只能團結基本盤，不太能打動中間選民，而且國民黨團的改革都是為了監督，民眾自然也會比較挺在野黨。

